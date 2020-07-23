شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جاهزية محطة كهرباء «كدي» الاحتياطية والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في إطار استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج 1441هـ، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها. وأشار مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي إلى أن محطة كدي الاحتياطية ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، التي تبعد عن الحرم 3.5 كم جنوبا.

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