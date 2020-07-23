شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبة المشرفة تتزين بـ«الأبيض» استعدادا للحج والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.
وتولي الرئاسة - ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغين على مدار العام؛ وذلك امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر - يحفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًا.
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