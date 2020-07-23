شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط للذبح بمطابخ مكة الأهلية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص أن آلية السماح ستكون بموجب الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بأن تكون رخصة المطبخ سارية ويصدر له تصريح ذبح، وأن يتم توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوافر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، مع الحرص على النظافة الدائمة وتوفير عدد كافٍ من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وتجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًا، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منها بطريقة مناسبة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًا، وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، وأخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.وأكّد «القويحص» على ضرورة التزام المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح.
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