شكرا لقرائتكم خبر عن 43 إماما ومؤذنا بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن مشاركة 9 أئمة و34 مؤذنًا في الموسم الحالي للحج، وذلك من المحور العلمي والتوجيهي ضمن الخطة التشغيلية للحرم المكي والمعني بتنظيم الإمامة والخطابة وتنظيم الدروس والتوجيه والإرشاد وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية طوال الموسم، إضافة إلى مشاركة 29 مدرسًا و46 شيخًا للإجابة عن السائلين من الحجاج وغيرهم، و10 مترجمين يتولون ترجمة كافة الخطب والندوات والدروس.

وأضافت «رئاسة الحرمين» إن مهام القائمين على المحور العلمي والتوجيهي تتمثل في توزيع وتنظيم جدول أئمة وخطباء ومدرسي المسجد الحرام والمؤذنين بما يتفق مع الخطة الاحترازية، وتوزيع المصليات وفق اشتراطات التباعد الجسدي، وإقامة الدروس والخطب والدورات العلمية عن بُعد، والإشراف على مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية ومحتوى الشاشات الإلكترونية، وإعداد ونشر الإصدارات التوعوية والتوجيهية بعدة لغات وبثها إلكترونيًا.