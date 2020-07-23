شكرا لقرائتكم خبر عن 43 إماما ومؤذنا بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت «رئاسة الحرمين» إن مهام القائمين على المحور العلمي والتوجيهي تتمثل في توزيع وتنظيم جدول أئمة وخطباء ومدرسي المسجد الحرام والمؤذنين بما يتفق مع الخطة الاحترازية، وتوزيع المصليات وفق اشتراطات التباعد الجسدي، وإقامة الدروس والخطب والدورات العلمية عن بُعد، والإشراف على مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية ومحتوى الشاشات الإلكترونية، وإعداد ونشر الإصدارات التوعوية والتوجيهية بعدة لغات وبثها إلكترونيًا.
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