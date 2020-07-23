شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامة والمعقم».. أبرز محتويات حقيبة الحاج والان نبدء بالتفاصيل

حرصت وزارة الحج والعمرة على توفير جميع احتياجات حجاج العام الجاري، وفقًا للاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد وأرسلت الوزارة «حقيبة الحاج» إلى منازل الحجاج عبر البريد، وتتكون من كتيب حج «دليل الحاج والمعتمر»، وكمامة، وحقيبة صغيرة لحفظ الوثائق، وأدوات الحلاقة، وأدوات العناية الشخصية، وحصى للجمرات، وإحرام، وسواك، ومظلة شمسية، وسجادة، ومعقم غير معطر، وأدوات الراحة.

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