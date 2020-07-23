شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر ترتيبات التنمية الريفية الزراعية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

توجّه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى «جل وعلا» أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل مَن سأل عنه ـ أيّده الله ـ للاطمئنان على صحته.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار، وتعديل البند «ثالثًا» من قرار مجلس الوزراء رقم «39» وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ؛ ليكون بالنص الآتي: «قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء ـ لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة».

وقرَّر المجلس أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الحج

اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع، تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، سائلًا المولى «جلت قدرته» أن يكتب لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

تعزيز العلاقات السعودية - العراقية

تناول مجلس الوزراء ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الإستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، والتي جاءت امتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.

وزير الثقافة نائبا لرئيس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز

قرّر مجلس الوزراء تعديل الفقرة «1» من المادة «الخامسة» من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «389» وتاريخ 15/ 9/ 1437هـ؛ ليكون صاحب السمو وزير الثقافة نائبًا لرئيس مجلس أمناء المجمع.

توسيع نطاق فحوص كورونا بالمناطق

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات، والارتفاع في معدل حالات التعافي، مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات، والتوسع في نطاق الفحوصات في مختلف المناطق.

تباحث حول ميثاق منظمة التعاون الرقمي

فوّض مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث واتخاذ ما يلزم حيال الموافقة على مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

تجديد إدانة ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية

Advertisements

تطرّق مجلس الوزراء إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط «صافر» الراسية في ميناء رأس عيسى باليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار، مجددًا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة.

تباحث سعودي - باكستاني في الغاز المسال

قرّر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

صناعة حاضر جديد وريادة عالمية

أشار مجلس الوزراء إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالميًا والثامن بين دول مجموعة العشرين، وعدّه تتويجًا لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالميًا في ظل رؤية 2030.

تقويض قدرة التنظيمات الإرهابية

عدّ مجلس الوزراء إعلان المملكة، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف ستة أسماء قدّمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بأنه يجسّد مزيدًا من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود.

تفاهم صحي ومعلوماتي مع البحرين ومصر

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، كما قرّر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقّين وهم: إبراهيم الدريويش إلى وظيفة «مدير عام المقررات والقواعد» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، جديع الجديع إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، م. عبدالله الغدير إلى وظيفة «مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام، م. ناصر الماضي إلى وظيفة «مستشار هندسي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، م. حمود السبهان إلى وظيفة «وكيل مساعد للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، فهد العبدالرزاق إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك خالد العسكرية، عبدالحميد السبعان إلى وظيفة «مدير عام الشؤون المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك خالد العسكرية، إبراهيم المعجل إلى وظيفة «مدير عام خدمات المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، خالد الرشيد إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، سليمان أبو عباة إلى وظيفة «مدير عام فرع» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة «مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.