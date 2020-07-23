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السفارة السعودية لدى المنامة: حجر لمدة 10 أيام للقادمين إلى البحرين
عبر مطار البحرين الدولي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها الحجر الصحي 10 أيام على السعوديين القادمين إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)، أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة 10 أيام)، ولذلك جرى التنويه، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية”.
وأضافت السفارة في تغريدة أخرى: “ابتداء من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.. مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنة”.
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