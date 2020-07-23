استمرار غلق المساجد في مصر خلال صلاة عيد الأضحى

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” بمصر استمرار غلق المساجد خلال صلاة عيد الأضحى، والاكتفاء بنقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

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على أن تقوم وزارة الأوقاف المصرية بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة بعد عيد الأضحى.

وتضمنت القرارات التي اتخذتها اللجنة، أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، والسماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

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