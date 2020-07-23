، أمير عسير يتابع خطة تطوير جودة الاتصالات بالمنطقة.. وهذا موعد لقائه بالأهالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص القيادة على توفير الخدمات وتلبية احتياجات جميع المواطنين والمقيمين

أكد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- ومتابعة ولي عهده الأمين-حفظه الله- على توفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقال رئيس هيئة تطوير عسير خلال ترؤسه اجتماع فريق وزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن المتابعة مستمرة لجميع الخدمات التي تلبي احتياج المواطنين والمقيمين في منطقة عسير، مشيرًا إلى ما تضمنته قرارات ورش العمل التي عقدت برعايته وحضور قيادات وزارة وهيئة الاتصالات في ديسمبر من العام 2019م وما اتخذ فيها من قرارات تضمنت وعدًا بعقد اجتماع بالأهالي بعد ستة أشهر في المواقع التي تم لقاؤهم فيها خلال الورش لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات بعد تحسنها خلال هذه الفترة.

وبيّن أن ما فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع من الإجراءات الوقائية وقرارات التباعد والبرتوكولات الصحية كان لها الأثر أيضًا في عدم التمكن من عقد اللقاء مع الأهالي على الموعد السابق، مجددًا موعد اللقاء والوفاء بالوعد للأهالي في يناير القادم من العام 2021م بإذن الله لتوضيح ما تم إنجازه والوقوف على مدى رضاهم لخدمات الاتصالات، موضحًا أن خطة تطوير خدمات الاتصالات قطعت شوطًا كبيرًا في مراحلها.

وتابع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع مراحل تنفيذ القرارات السابقة والتوجه العام لخدمات الاتصالات الموضوعة منذ شهر ديسمبر 2019م الذي شهد انعقاد خمس ورش عقدت في كل من محافظة أحد رفيدة، ومحافظة محايل عسير، ومحافظة النماص، ومحافظة بلقرن، ومحافظة بيشة، برعاية سمو رئيس هيئة تطوير عسير وحضور قيادات وزارة وهيئة الاتصالات والأهالي لبحث سبل تقديم خدمات مثالية للاتصالات بالمنطقة.

حيث تابع رئيس هيئة تطوير عسير، ما تم إنجازه خلال الفترة الحالية من إعلان التوصيات والقرارات المتخذة في ورش العمل واللقاء التفاعلي الذي عقد شهر مايو الماضي، والتي تم خلالها تحديد 5 قطاعات و38 محافظة ومركزًا في المنطقة وتم مناقشة العوائق والحلول، مستعرضًا الخط الزمني لخطط المعالجة والتطوير.

وناقش مشروع الأبراج الجديدة التي سيصل عددها إلى 140 برجًا في ديسمبر 2020، ومشروع الأبراج التي سيتم تحسينها وسيصل عددها إلى 1514 برجًا في 2020، ونقاط شبكة الواي فاي العامة، وسيصل عددها إلى 2654 في نهاية العام الميلادي الحالي، بالإضافة إلى النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية وسيصل عددها إلى 113 ألفًا والنطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر ويصل عددها إلى 90 ألفًا، وجميعها ستنتهي في ديسمبر2020 وفق الخطة.

كما تم تقسيم خطط التطوير لمواقع الشكاوى وفق الأولويات وكانت 54 % من الشكاوى ذات أولوية عالية، و30 % ذات أولوية متوسطة، فيما بلغت نسبة تقنية الجيل الرابع 7 % وبلغت نسبة التي خارج خطط التطوير الحالية والتي ضمن الخطط المستقبلية 14 % ، وتمت مشاركة قوائم الشكاوى مع جميع المشغلين للتواصل مع مقدمي الشكاوى وتحليل مستوى الشبكة في مواقع الشكاوى لموائمتها مع خطط التطوير.

فيما تم وضع خطة لتحسين الشبكة وتغطية مواقع الضعف في المنطقة وتوفير التجوال المحلي في مناطق الخدمة الشاملة وحصر الشكاوى، وحصر مواقع ضعف التغطية وفقًا لشكاوى الأهالي لتتم معالجتها.

وسيتم الإعلان بعد 6 أشهر عن تطوير أبراج الجوال ومساحتها ونسبة تغطيتها وعن تقوية وزيادة الـ3G والـ4G والـ5G ، وتقوية وزيادة سرعة الإنترنت والـpublic wifi والألياف الضوئية.

وتم خلال الاجتماع عرض التحديات التي تخص الحدود الجغرافية للمسميات السكانية بالمنطقة، ومتابعة تنفيذ القرارات ومناقشة القرارات وجهود قطاع الاتصالات ووضع خطة للتنفيذ.

وحضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد التميمي، ومدير عام نشر النطاق العريض بوزارة الاتصالات المهندس فهد السبهان، ونائب المحافظ لقطاع الاتصالات المهندس عبدالله المبدّل لمتابعة خطة تطوير الاتصالات والتقنية بالمنطقة، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي، ورئيس مكتب تحقيق الرؤية بهيئة تطوير عسير الدكتور عيسى عسيري.

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