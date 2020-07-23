، الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.
وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.وزير المالية
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 01:32 AM
أكد أنه لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.
وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.
، الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.