، حصيلة كورونا" في أمريكا .. 3 ملايين و882.167 مصابًا و141.677 وفاة ،

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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثلاثة ملايين و882.167 بزيادة 63.028 حالة عن الإحصاء السابق، في حين زاد عدد الوفيات 1.047 ليصل الإجمالي إلى 141.677 حالة.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 21 يوليو (تموز) الجاري، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد، وفقًا لـ"رويترز".
ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
حصيلة كورونا" في أمريكا .. 3 ملايين و882.167 مصابًا و141.677 وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثلاثة ملايين و882.167 بزيادة 63.028 حالة عن الإحصاء السابق، في حين زاد عدد الوفيات 1.047 ليصل الإجمالي إلى 141.677 حالة.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 21 يوليو (تموز) الجاري، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد، وفقًا لـ"رويترز".
ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:08 PM
اتجاه صاعد لعدد المرضى والقتلى
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثلاثة ملايين و882.167 بزيادة 63.028 حالة عن الإحصاء السابق، في حين زاد عدد الوفيات 1.047 ليصل الإجمالي إلى 141.677 حالة.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 21 يوليو (تموز) الجاري، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد، وفقًا لـ"رويترز".
ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
، حصيلة كورونا" في أمريكا .. 3 ملايين و882.167 مصابًا و141.677 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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