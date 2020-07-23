محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات يرتفع إلى 1.111 سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة. وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة. وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة. "كورونا" يصيب 594 جزائريًا .. ويودي بحياة 11 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22 سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة. وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة. Advertisements وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة. 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 09:03 PM عدد الوفيات يرتفع إلى 1.111 عدد الوفيات يرتفع إلى 1.111 سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة. وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة. وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة. ، "كورونا" يصيب 594 جزائريًا .. ويودي بحياة 11 ،

المصدر : الخليج 365

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