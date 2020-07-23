شكرا لمتابعة خبر عن السماح لعودة المواطنين من البحرين عبر جسر الملك فهد بدون تصريح بدءا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت سفارة المملكة بالبحرين، أنه بدءا من اليوم الخميس، يتم السماح بعودة المواطنين السعوديين المتواجدين بالبحرين عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق.

وأضافت: " تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي -ترانزيت-،أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي لمدة 10 أيام " .