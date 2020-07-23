شكرا لمتابعة خبر عن " الجدعان " يشرح المقصود بحديثه عن ضريبة الدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبدالله الجدعان المقصود بحديثه عن ضريبة الدخل.
وقال الجدعان: " ما نقلته عني إحدى الوكالات اليوم كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة دخل لا يمكن استبعاده منطقياً كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة ".
وتابع: " لكن – كما قال المصدر المسؤول - فهذا الخيار لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقاً، وليس خياراً مطروحاً للنقاش ".
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