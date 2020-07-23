شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يرد على من أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، على مَن أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة، مؤكدًا أنه صامها.

وقال المطلق: " من الأعمال الصالحة في هذه العشر الصوم، وإن كان بعض طلبة العلم الآن يقول إن النبي ﷺ لم يصم التسع، ويستدل بحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- ".

وتابع: " لكن الصحيح أن النبي ﷺ كان يصومها، وقد روت ذلك أم سلمة وغيرها، وأيضًا ﷺ قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: أيام العشر)، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء).

وأضاف: " ما من شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة ".