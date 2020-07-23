شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل هامة عن السفن الخمس القتالية في البحرية السعودية " صور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت صور عملية إبحار أولى السفن الخمس من نوع “أفانتي 2200” التابعة لقيادة القوات البحرية الملكية السعودية.

وجاء ذلك ضمن شراكة مع شركة الصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية.

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الصناعات العسكرية وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، أن مشروع السفن، يساهم في إحراز التقدم في تحقيق أهداف المملكة الطموحة للتوطين، كما سيتم تزويد السفن الخمس بنظام إدارة القتال (HAZEM).

Advertisements

وكان الحد الأقصى لشعاع السفينة بلغ 14 مترا، وطولها الكلي 104 أمتار، وعمق الغاطس 3.8 متر، وتستوعب 102 أفراد على متنها.