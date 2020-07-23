تصريح من مصدر سعودي مسؤول بما يخص تداول تطبيق ضريبة الدخل

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صرح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية ، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً.





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