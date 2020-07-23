«شؤون الحرمين» تختبر محطة كدي للكهرباء استعدادًا لموسم الحج

مولدات تعمل آليًّا حال انقطاع التيار

أجرت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، في إطار استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج ١٤٤١هـ. يأتي ذلك للتأكد من جاهزية المحطة؛ حيث أجريت التجربة بمشاركة جهات عديدة ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء والإدارة العامة للتشغيل والصيانة وإدارة السلامة. Advertisements وأشار مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي إلى أن محطة كدي الاحتياطية ذات أهمية كبرى؛ لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع؛ حيث تبعد عن الحرم ٣.٥ كم جنوب الحرم وهذه المولدات تعمل آليًّا عند انقطاع التغذية من الشركة السعودية للكهرباء. اقرأ أيضًا: بالصور.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج

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