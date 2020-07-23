«الصحة» تكشف عن كيفية إضعاف فيروس كورونا بصورة توعوية

نشرت وزارة الصحة صورة توعوية، أظهرت خلالها ضعف فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حال استخدام الكمامة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الفيروس لا يُرى بالعين المجردة، لكن كلنا نعرف أن الفرق واضح في حالة الالتزام بارتداء الكمامة؛ حيث أظهرت الصورة- التوعوية- اختفاء الفيروس عند ارتداء الجميع للكمامة، وذلك في إشارة إلى ضعف فرص العدوى بإتباع الإجراءات والتدابير الوقائية.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 258156، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 210398، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2601 حالة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة، و3139 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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