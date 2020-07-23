اخبار السعوديه

عملية ناجحة لتثبيت كسر مفتت في ركبة شاب بمستشفى أحد رفيدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

المريض تعرض لحادث مروري مروع

نجح فريق طبي مختص في وحدة جراحة الإصابات بمستشفى أحد رفيدة العام في إجراء عملية نوعية لشاب تعرض لحادث مروري نتج عنه كسر مفتت في الركبة مع خلع في الرباط الصليبي الخلفي .

وقالت صحة عسير: إنه تم إجراء عملية ناجحة ودقيقة للمريض عبر فريق طبي بقيادة استشاري الإصابات الرياضية الدكتور عبدالله الفيفي، وذلك لتثبيت الكسر وإعادة  الرباط الصليبي الخلفي؛ حيث تعد هذه الحالة من الحالات المهمة، وتم خروج المريض في اليوم التالي من العملية بصحة جيدة، ويخضع حاليًّا للعلاج الطبيعي .

Advertisements

وشارك في العملية إخصائي العظام الدكتور يعرب عزاوي، وطبيب العظام المقيم الدكتور محمد حكمي، واستشارية التخدير الدكتورة فاطمة قرماد، وفنية العمليات هند الشهراني.

اقرأ أيضًا:

إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرّض لإصابات خطيرة في حادث مروري
أطباء مستشفى «أحد رفيدة» ينقذون مصابًا عبر «ترقيع الكبد»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية ناجحة لتثبيت كسر مفتت في ركبة شاب بمستشفى أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا