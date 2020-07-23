«الموارد البشرية» تحصد جائزة «كفاءة الإنفاق» للتميز العملي والمؤسسي

خلال حفل عن بُعد

حقق فريق كفاءة الإنفاق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزة المركز؛ نظير تميزهم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق. جاء ذلك خلال حفل نظَّمه مركز تحقيق كفاءة الإنفاق اليوم «عن بُعد» حفل جائزة «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتميز العملي والمؤسسي»، وتسلّم الجائزة بالنيابة عنهم رئيس الفريق ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة ضيف الله العمري. Advertisements ويهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يلائم الخطط والبرامج الموضوعة لرؤية المملكة 2030 ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات؛ لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة. اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تعلِّق على واقعة لجين «أم رموش»: إيذاء أطفال

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