مصدر مسؤول: «ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء وليس مطروحًا للنقاش

صرح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلًا عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحًا للنقاش أساسًا.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية محمد الجدعان، إننا نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء.

أشار إلى أن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعافٍ اقتصادي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي- بحسب «العربية».

وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.

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وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

ولفت الجدعان إلى أن السعودية أصدرت ديونًا محلية تزيد بكثير عما كان مخططًا لهذا العام.

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