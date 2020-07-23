إغلاق مطعم شهير في أبها

ضبطت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة، استغلت أحد المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بمطعم شهير في مدينة أبها، والتي كانت تتردد على أحد المواقع المجاورة وباستمرار في فترات متأخرة من الليل، وتمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية، والذي تبين أنه قد تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة. وأفاد بأنه تم ضبط 1325 كجم من لحوم الدجاج الفاسدة والتي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها وعدم صلاحية استخدامها الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية ونقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية، وضبط نحو 800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية وغير صالح للاستخدام الآدمي، حيث تبين بعد الكشف على الدقيق اختلاطه بفضلات الفئران وتخزينه في بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض علاوة على سوء النظافة، فيما تم محاولة تعطيل المراقبين عن أداء عملهم وهروب عمال آخرين من الموقع. ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة الذين تم ضبطهم لوحدة الضبط وإغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه.



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