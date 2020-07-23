الملك يتلقى اتصالات من زعماء العراق واليمن وجيبوتي للاطمئنان على صحته

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.

كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله، تعالى، أن يديم عليه الصحة والعافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، اطمأن فيه على صحته، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية. وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على مشاعره الطيبة والصادقة.

تهنئة مصر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس المصري.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار.