62 % يرفضون التحصيلي عن بعد ويفضلون الحضوري

أبدى 62% من الطلاب المشاركين في استطلاع إلكتروني طرحته هيئة تقويم التعليم والتدريب عدم تأييدهم الاختبارات عن بعد وتفضيلهم الاختبار الحضوري في المقرات، مقابل 14% أبدوا تأييدهم التام لاستمرار الاختبارات عن بعد.

وعبر 8% عن موافقتهم على استمرار الاختبارات عند بعد بشرط اجراء بعض التحسينات، في وقت قال 14% إنهم لم يجربوا الاختبار عن بعد، ولا يستطيعون اتخاذ قرار قبل ذلك، وذلك خلال إجابتهم عن السؤال الذي طرحته الهيئة على موقعها الإلكتروني «بعد تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد لأكثر من 290 ألف طالب وطالبة، ما رأيك في تجربة الاختبارعن بعد؟».

سؤال الاستطلاع

بعد تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد لأكثر من 290 ألف طالب وطالبة، ما رأيك في تجربة الاختبارعن بعد؟

14 % مؤيد

8 % مؤيد مع إجراء بعض التحسينات

14 % - لم أجرب الاختبار عن بعد، ولا أستطيع أن أقرر قبل أن أجرب

62 % غير مؤيدين للاختبارات عن بعد ويفضلون الاختبار الحضوري

متطلبات بيئة الاختبار عن بعد

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1 -أداء الاختبار على طاولة وكرسي ويمنع وجود أي شيء على الطاولة ويشمل (الجوال، الكتب، الأوراق، الأقلام، الآلة الحاسبة)، وأي أدوات أخرى تعتبر وسائل مساعدة

2 - يفضل أداء الاختبار بغرفة ويكون الباب مغلقا خلف الطالب

3 - أن تكون الطاولة وجهاز المختبر ملاصقين للحائط

4 - عدم وجود أجهزة كهربائية في غرفة الاختبار والمحافظة على الهدوء داخل الغرفة وخارجها

5 - أن تكون الإنارة علوية (لا تكون خلفية الطالب ساطعة كالجلوس أمام نافذة تعكس ضوء الشمس أو الجلوس في خلفية مظلمة

6 -يمنع وجود أشخاص في بيئة الاختبار غير الطالب، وفي حال عدم الالتزام بذلك فسيتم إلغاء الاختبار

7 - يمنع الأكل والشرب خلال وقت الاختبار