دراسة سعودية تكشف الآثار الجانبية لدواء الهيدروكسيكلوروكوين

فيما يعتبر دواء الهيدروكسيكلوروكوين آمنا نسبيا لعلاج كورونا ، كشفت دراسة بحثية سعودية أجراها فريق طبي بقيادة الأستاذ المساعد بقسم الممارسة الصيدلية بكلية الصيدلة والصيدلي المتخصص بعلاج الأمراض المعدية الدكتور خالد الجعلي عن زيادة رقمية بسيطة في آثار عقار الهيدروكسيكلوروكوين مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات العين، الصداع، الدوخة، والإرهاق، ولكن أكبر زيادة إحصائية طبقا للدراسة التي شارك فيها كل من: الدكتورة سماح الشهري، والدكتور جعفر توفيق وقاسم رضا، كانت في نسبة تصبغ الجلد لمن أخذوا الهيدروكسيكلوروكوين مقارنة بالمجموعة الأخرى والتي أخذت الدواء الوهمي من أجل المقارنة بين المجموعتين.

أبحاث متميزة

يقول الجعلي لـ»دوت الخليج»: تم نشر هذه الدراسة بمجلة علمية محكمة من ضمن أعلى 25% ترتيبا في فئة مجالات الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن هذا البحث تم دعمه من مبادرة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للأبحاث المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، منوها بأن الجامعة تعتبر رائدة في مجال البحث العلمي، وقامت بهذه المبادرة السباقة لتشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة التي تخدم المجتمع والانسانية خلال هذه الجائحة.

وأضاف الجعلي أن هيدروكسيكلوروكوين هو امينوكوينولين وله فاعلية مضادة للملاريا، كونه ينتمي إلى عائلة تسمى «مضادات الملاريا»، ويستعمل في العلاج والوقاية من الملاريا الحادة وعدد من التهابات المفاصل الروماتيزمية، والأمراض المناعية.

دراسة سريرية

أبان الجعلي أن الدراسة المنشورة شملت بيانات 916 مريضا دخلوا دراسة سريرية عشوائية، ووجدت أن عقار هيدروكسيكلوروكوين آمن نسبيا، ولا يجب الخوف الشديد كما ينشر في بعض الأخبار، خصوصا ممن يستخدمونه بشكل مستمر مثل المصابين بالتهابات المفاصل والذئبة الحمراء، ومع ذلك ومثل كثير من الأدوية، فإن الدواء غير آمن تماما، وقد يسبب بعض الآثار الجانبية، حيث وجدت الدراسة زيادة رقمية بسيطة في آثار مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات العين، الصداع، الدوخة، والإرهاق، ولكن أكبر زيادة إحصائية كانت في نسبة تصبغ الجلد لمن أخذوا الهيدروكسيكلوروكوين مقارنة بالمجموعة الأخرى والتي أخذت الدواء الوهمي من أجل المقارنة بين المجموعتين.

وذكر الجعلي أن الدواء يمكن أن يسبب أيضا بشكل غير شائع اضطرابات في تخطيط القلب لدى بعض المرضى خصوصا من لديهم عرضة أعلى مثل المصابين بأمراض القلب أو من يأخذون أدوية إضافية تزيد من هذه الاضطرابات.

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ما هو هيدروكسيكلوروكوين؟

له فاعلية مضادة للملاريا

يعالج التهابات المفاصل الروماتيزمية والأمراض المناعية

يستعمل في العلاج والوقاية من الإصابة الحادة

ينتمي إلى عائلة مضادات الملاريا

الذُئبة الحمراء