السعودية اليوم / اندلاع حريق بطائرة شحن إثيوبية في مطار شنغهاي بالصين



أديس أبابا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عن اندلاع حريق في إحدى طائراتها للشحن الجوي بمطار شنغهاي بالصين ،اليوم، أثناء تحميل البضائع بالمطار.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أن طائرة شحن جوي "بي 777" تعرضت لحريق وأن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، مضيفًا أن الطائرة كانت في خدمة شحن منتظمة مجدولة من شنغهاي إلى ساو باولو – سانتياغو.

وأكد البيان أن جميع الموظفين وطاقم الطائرة في أمان بعد احتواء الحريق بالتعاون مع السلطات، لافتًا النظر إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية قد فتحت تحقيقًا حول أسباب اندلاع الحريق.

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