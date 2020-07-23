السعودية اليوم / تدشين "ميثاق القطرة" لترشيد المياه بمحافظة بيشة



أبهـا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم, مبادرة "ميثاق القطرة", بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، ومديري عدد من الجهات الحكومية, وذلك بمقر مكتب الوزارة في بيشة.

وأكد مدير المكتب ببيشة المهندس سالم القرني أن المبادرة تهدف إلى الحد من تسريب المياه في المنازل والمباني والمزارع، وتوعية المجتمع بخطر هدر أو سوء استخدام المياه، وتعريف المزارعين بطرق الري الحديثة.

وأشار القرني إلى أنه افتُتح مقر المبادرة بالمكتب حيث أُعد لإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل، وانعقاد الاجتماعات المتعلقة بالجانب البيئي، وجُهز بـ 160 لوحة تشكيلية ترمز للطبيعة الخضراء وتراث المنطقة، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات بمنطقة عسير.

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