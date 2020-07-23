السعودية اليوم / الإمارات تلزم جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص كوفيد - 19



أبوظبي 1 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلزامية إجراء فحص كوفيد - 19 " بي سي آر" على جميع القادمين عبر مطارات الدولة " المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت" وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها، على أن يُطبق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى، مع عدم الإخلال بما أُعلن عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد - 19 " بي سي آر"، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة.

كما أكدت على إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ 96 ساعة من تاريخ الفحص.

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