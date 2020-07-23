السعودية اليوم / مجلس نواب الشعب التونسي يصادق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية



تونس 01 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتهدف هذه الاتفاقية بصفة عامة إلى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب رفع الحواجز غير الجمركية التي تمثل عائقًا أمام انسياب السلع.

ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الأفريقية باعتبار المستوى الحالي المرتفع للمعاليم الديوانية المفروضة في أغلب البلدان الأفريقية على السلع المستوردة.

ومن بين القطاعات الواعدة التي سيتم تحريرها في هذه الاتفاقية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البنية التحتية والخدمات المالية والخدمات الهندسية والاستشارية والسياحية وغيرها.

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