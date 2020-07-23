

القاهرة 1 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و 4440 حالة وفاة.

//انتهى//

00:09ت م

0274



القاهرة 1 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 41 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و 4440 حالة وفاة.//انتهى//00:09ت م0274

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تُسجل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و41 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.