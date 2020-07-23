السعودية اليوم / ليبيا تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم 88 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس

وأوضح بيان للمركز أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2176 حالة و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة.

// انتهى //

23:45ت م

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طرابلس 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم 88 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.وأوضح بيان للمركز أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2176 حالة و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة.// انتهى //23:45ت م0272

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