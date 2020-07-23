شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار محطة كدي الاحتياطية استعدادا للحج والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة في إطار استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج ١٤٤١هـ تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها.

وأجريت التجربة بمشاركة العديد من الجهات ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة و الدفاع المدني و الشركة السعودية للكهرباء و الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة و إدارة السلامة.

وأشار مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي إلى أن محطة كدي الاحتياطية ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمان الاحتياطية الموجودة في الموقع حيث تبعد عن الحرم ٣،٥ كم جنوب الحرم وهذه المولدات تعمل آليًا عند انقطاع التغذية من الشركة السعودية للكهرباء.