وزير المالية يعلق على ما نقلته عنه إحدى الوكالات حول ضريبة الدخل

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، أن يكون قد تم مناقشة ضريبة الدخل في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية.

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وقال الجدعان، في بيان عبر حسابه في “تويتر”: “إن ما نقلته عني إحدى الوكالات اليوم كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة دخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة”.

وأضاف: “لكن كما قال المصدر المسؤول فهذا الخيار لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش”.

يذكر أن مصدر مسؤول صرح، مساء أمس الأربعاء، بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلًا عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحًا للنقاش أساسًا.

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