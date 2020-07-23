- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ترامب يقرر زيادة ضباط الأمن الفيدراليين في المدن المضطربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يقرر زيادة ضباط الأمن الفيدراليين في المدن المضطربة
في أعقاب الارتفاع الأخير في العنف بمدينة شيكاغو
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أنه “سيرفع على الفور عدد قوات إنفاذ القانون الفيدرالي في شيكاغو، إلينوي، في أعقاب الارتفاع الأخير في العنف المسلح في المدينة.
وقال الرئيس الأمريكي أثناء إبداء ملاحظاته حول “عملية الأسطورة: مكافحة الجرائم العنيفة في المدن الأمريكية” في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في 22 يوليو: إنه “لا ينبغي أن تضطر الأم إلى حمل طفلها الميت بين ذراعيها لمجرد أن السياسيين يرفضون القيام بما هو ضروري لتأمين حيهم وتأمين مدينتهم”.
وقال ترامب: إن عددًا من المدن الأخرى في الولايات المتحدة تحتاج إلى تدخل فيدرالي بالإضافة إلى شيكاغو، مثل ألبوكيركي، نيو مكسيكو.
واعتبر أن القادة سيكونون إما مغرورين جدًّا أو سياسيين أكثر من اللازم إذا رفضوا المساعدة من الضباط الفيدراليين الذين يتصرفون بناءً على أوامر تنفيذية.
يذكر أن العديد من المدن والولايات الأمريكية شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة من العنف بسبب مقتل رجل أسمر اللون على أيدي أحد رجال الشرطة خنقًا.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقرر زيادة ضباط الأمن الفيدراليين في المدن المضطربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.