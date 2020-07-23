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شاهد.. موجة غبار كثيف تجتاح العاصمة الرياض
تسببت في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، موجة غبار تدنى على إثرها مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.
وتسببت موجة الغبار في تدني أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، لاسيما على بعض الطرق السريعة في العاصمة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تشهد منطقة الرياض اليوم رياحًا مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق، سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران.
كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تؤثر الرياح النشطة على مناطق القصيم والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية 18- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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