، بالفيديو.. إقبال كبير على عرض الفيلم السينمائي الوثائقي "لك الحمد" ،

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أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف مساء اليوم الأربعاء، العرض الأول عن الفيلم السينمائي الوثائقي (لك الحمد) والذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة (كورونا - كوفيد 19).
واستعرض الفيلم عن الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين مرورًا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي من دون مصلين وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي وأخيرًا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.
ويتحدث الفيلم عن الحقبة التاريخية المختلفة بكل تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي. وتوجهت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالشكر لشركاء النجاح في هذه المبادرة.
يُذكر أن العرض لقي إقبالاً كبيرًا وانتشارًا واسعًا عبر التواصل الاجتماعي.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 12:56 AM
يسجل مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة "كورونا"
أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف مساء اليوم الأربعاء، العرض الأول عن الفيلم السينمائي الوثائقي (لك الحمد) والذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة (كورونا - كوفيد 19).
واستعرض الفيلم عن الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين مرورًا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي من دون مصلين وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي وأخيرًا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.
ويتحدث الفيلم عن الحقبة التاريخية المختلفة بكل تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي. وتوجهت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالشكر لشركاء النجاح في هذه المبادرة.
يُذكر أن العرض لقي إقبالاً كبيرًا وانتشارًا واسعًا عبر التواصل الاجتماعي.
، بالفيديو.. إقبال كبير على عرض الفيلم السينمائي الوثائقي "لك الحمد" ،
المصدر : الخليج 365
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