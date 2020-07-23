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يواصل الفريق الصحي بمستشفى الخرمة العام تنفيذ الحملة الميدانية لتوعية المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقال لـ"الخليج 365" مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي: هذه الحملة تأتي ضمن الحملات الميدانية المكثفة التي وجَّه بها مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني للمستشفيات الطرفية بهدف توعية المجتمع، وتعزيز الجانب الوقائي لاحتواء فيروس "كورونا"، والقضاء عليه بإذن الله.
وأضاف "السبيعي": يوجد فريق مستشفى الخرمة الميداني للتوعية الصحية يوميًّا بالأسواق التجارية من بعد صلاة المغرب حتى قرب إغلاق المحال والأسواق.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 12:56 AM
لتعزيز الجانب الوقائي لاحتواء فيروس "كورونا" والقضاء عليه بإذن اللهمستشفى الخرمة يطلق حملة ميدانية لتوعية المجتمع من "كورونا"
يواصل الفريق الصحي بمستشفى الخرمة العام تنفيذ الحملة الميدانية لتوعية المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقال لـ"الخليج 365" مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي: هذه الحملة تأتي ضمن الحملات الميدانية المكثفة التي وجَّه بها مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني للمستشفيات الطرفية بهدف توعية المجتمع، وتعزيز الجانب الوقائي لاحتواء فيروس "كورونا"، والقضاء عليه بإذن الله.
وأضاف "السبيعي": يوجد فريق مستشفى الخرمة الميداني للتوعية الصحية يوميًّا بالأسواق التجارية من بعد صلاة المغرب حتى قرب إغلاق المحال والأسواق.
، مستشفى الخرمة يطلق حملة ميدانية لتوعية المجتمع من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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