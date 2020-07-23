محمد بن مسعود - الدمام - المؤسسة حصلت على رغبة 37 من الشركات والتحالفات العالمية والإقليمية أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير. وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية. وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية. وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 12:45 AM المؤسسة حصلت على رغبة 37 من الشركات والتحالفات العالمية والإقليمية Advertisements "التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير "التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير. وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية. وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية. وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

الكلمات المفتاحية ، "التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.