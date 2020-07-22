السعودية | وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق خدمة “التقييم الذاتي” عبر منصة “بلدي”

المناطق - واس

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خدمة التقييم الذاتي عبر منصتها الإلكترونية بلدي, وهي منصة تجمع المعلومات البلدية كافة، وتمكن المستثمر من قياس مدى توافق منشأته التجارية مع الاشتراطات البلدية من خلال أداة التقييم الذاتي.

ونظرًا للاهتمام الملحوظ في تطوير قطاع البقالات والتموينات ، ودعمًا للمستثمرين فيها, فقد تمت الشراكة مع عدد من الجهات من أجل تقديم أفضل الفرص المتوفرة من قبل المصانع الوطنية المتخصصة، و تسهيل وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل المناسب والحصول على الخدمات الاستشارية وتقديم أفضل الفرص والعروض المتوفرة من قبل موفري التجهيزات المتخصصة لقطاع التموينات والبقالات للاستفادة منها في تحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية.

و تهدف المنصة إلى نشر وتعزيز المعرفة بين المستثمرين وتسهيل التقيد بالاشتراطات البلدية .ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة المنصة من خلال الرابط التالي: https://saca.balady.gov.sa/ .