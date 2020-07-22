السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:00 مساءً, 22 يوليو 2020 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه – أيده الله – الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة.

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