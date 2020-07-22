شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأحساء تودع ضحايا جريمة «القتل الجماعي» والان نبدء بالتفاصيل
• استمرار التحقيق في الجريمة الغامضة
شيع أهالي الشعبة بمحافظة الأحساء، قبل قليل، ضحايا الجريمة البشعة التى أسفرت عن مقتل 4 فتيات نحراً، وشنق شقيقهن، وذلك في المقبرة الشمالية في بلدة الشعبة المجاورة لمنزل الأسرة الذي شهد مسرح الجريمة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن أسرة الضحايا استلمت الجثامين بعد انتهاء الجهات الأمنية من إجراءات الفحص الشرعي والإجراءات الجنائية الخاصة بالجثث، في حين لا زال ملف التحقيق جاري، في الوقت الذي اعتبره الأهالي بالجريمة الغامضة نظير فقدان الكثير من ملابساتها.
يذكر أن الجهات الأمنية فتحت التحقيق في الحادث، لفك لغز الجريمة التي وقعت مساء الأربعاء الماضي، إذ صرّح حينها مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغًا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة، وتتراوح أعمارهم بين الـ14 والـ19 عامًا، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، مشيرًا إلى وجود شبهة جنائية.
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