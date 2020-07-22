شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت: فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات لأرض الوطن. وقالت عبر "تويتر": "يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن دون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها".

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