شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول يكشف حقيقة دراسة تطبيق «ضريبة الدخل» والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً.

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