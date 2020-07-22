شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: تعليق السفر عبر المنافذ البرية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المديرية العامة للجوازات، تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية. جاء ذلك في ردها على ما تداولته وسائل التواصل عن فتح المنافذ البرية للمواطنين المتواجدين بدول الخليج والسماح لهم بالدخول بعد تطبيق الاشتراطات الطبية.

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