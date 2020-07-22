- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم السفارة في الكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في الكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم
بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السفارة في الكويت، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين السعوديين إلى المملكة بدون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم.
وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر: “يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم”.
وأضافت السفارة أن فتح المنافذ يشمل أيضًا عودة المرافقين من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.