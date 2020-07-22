السفارة في الكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السفارة في الكويت، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين السعوديين إلى المملكة بدون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم.

Advertisements

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر: “يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم”.

وأضافت السفارة أن فتح المنافذ يشمل أيضًا عودة المرافقين من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

المزيد

جديد الأخبار