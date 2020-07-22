2020-07-22

مصدر مسؤول : “ضريبة الدخل” لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

متابعات الخليج 365 - واس

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صرح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية.

كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً.

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