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بدعم التحالف العربي.. 334 من العالقين في المهرة يصلون سقطرى
الرحلة الثالثة من نوعها لنقل العالقين
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف مبادرة نقل المواطنين اليمنيين من أبناء محافظة سقطرى العالقين في محافظة المهرة.
وأقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي تكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتكاليفها في تمام الساعة 12:20 مساء اليوم الأربعاء من مطار الغيضة وعلى متنها 139 راكبًا متجهة إلى سقطرى، وتعد هذه الرحلة هي الثالثة من نوعها؛ إذ سبقتها رحلتان، أولاهما على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والأخرى عبر طائرة الخطوط اليمنية.
وتكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الأيام الماضية بتكاليف الرحلات الخاصة لنقل 334 مواطنًا من أبناء جزيرة سقطرى علقوا في محافظة المهرة جراء الأحوال الجوية في البحر وهيجانه.
وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين في الرحلة الأولى قائد قوة الواجب في محافظة المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار، ومدير مطار الغيضة المهندس نويجع سعد نويجع. وقد بارك الجميع هذه المبادرة الإنسانية التي قدّمها التحالف.
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