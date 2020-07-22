الإمارات تُلزم جميع القادمين إليها بإجراء فحص فيروس كورونا قبل السفر

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الإمارات إلزام جميع القادمين إلى أراضيها بإجراء فحص فيروس كورونا قبل القدوم إلى الدولة، بالإضافة إلى إجرائه في مطارات البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وأعلنت الإمارات أن على جميع المسافرين القادمين إلى أرضها من مواطنين ومقيمين وزوار وركاب ترانزيت إجراء فحص “PCR” الخاص بكورونا قبل القدوم إلى أراضي الدولة ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل.

وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى أنه يتوجب على جميع المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تفرض إجراء الفحص، الخضوع لـ”PCR” قبل الصعود على متن الطائرة.

وأعفت الإمارات الأطفال أقل من 12 عامًا والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري والذي تمتد صلاحيته لـ96 ساعة، وفقًا لوام.

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