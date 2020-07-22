محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل بأنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية. كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحًا للنقاش أساسًا.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 11:37 PM Advertisements مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا صرَّح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل بأنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية. كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحًا للنقاش أساسًا. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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